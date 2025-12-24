Ричмонд
Второе СВУ могли найти у полицейского участка в Москве, где взорвали машину ДПС

Второе самодельное взрывное устройство, предварительно, обнаружено вблизи отдела полиции на улице Елецкой в Москве, где ночью в результате взрыва погибли два сотрудника ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник: Life.ru

Что на данный момент известно о ЧП в районе Орехово-Борисово:

Ночной взрыв прогремел у полицейского отделения на Елецкой улице. СВУ сработало у автомобиля ДПС примерно в 01:40. Трагедия произошла всего в нескольких сотнях метров от места гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

В результате взрыва погибли два полицейских. Ещё два сотрудника с тяжёлыми ранениями были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжёлое.

По предварительной версии следствия, взрывное устройство было закреплено под днищем служебной машины ДПС. Его разместили с пассажирской стороны, в непосредственной близости от места водителя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемый в подрыве скрылся, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, трагедия произошла рядом с тем местом, где ранее взорвали машину генерала Сарварова. Жители района Орехово-Борисово слышали как минимум два громких хлопка рано утром 22 декабря на улице Ясеневая. На месте замечали дым и возгорание. При взрыве офицер был тяжело ранен и скончался в карете скорой помощи. Следствие предварительно установило, что под капотом машины было установлено СВУ мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

