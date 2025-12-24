Второе СВУ могли найти у полицейского участка в Москве, где взорвали машину ДПС

Напомним, трагедия произошла рядом с тем местом, где ранее взорвали машину генерала Сарварова. Жители района Орехово-Борисово слышали как минимум два громких хлопка рано утром 22 декабря на улице Ясеневая. На месте замечали дым и возгорание. При взрыве офицер был тяжело ранен и скончался в карете скорой помощи. Следствие предварительно установило, что под капотом машины было установлено СВУ мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.