Иск к Елене Малышевой о товарном знаке оставили без движения

Ранее Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» выступила с критикой самостоятельного приёма магния без назначения врача. По её словам, в медицинской практике участились случаи, когда пациенты поступали в больницы с остановкой сердца и резким снижением артериального давления после бесконтрольного употребления препарата. «Даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо, это неправильно. А почему-то вдруг магний вы стали все есть», — сказала телеведущая.