Иск к Елене Малышевой о товарном знаке оставили без движения

Суд по интеллектуальным правам оставил без движения иск блогера Алены Ковальчук к телеведущей Елене Малышевой о прекращении действия товарного знака «Сбрось лишнее».
Как следует из материалов суда, к исковому заявлению не были приложены документы, подтверждающие место жительства истца. «К исковому заявлению не приложена выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием о месте жительства истца, иной документ, подтверждающий указанные сведения. В связи с этим заявление подлежит оставлению без движения», — указано в определении суда.
Иск был зарегистрирован 17 декабря. Ковальчук требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, зарегистрированного на Елену Малышеву. Товарный знак «Сбрось лишнее» был зарегистрирован в 2013 году, срок действия исключительного права продлён до 2031 года.
Ранее Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» выступила с критикой самостоятельного приёма магния без назначения врача. По её словам, в медицинской практике участились случаи, когда пациенты поступали в больницы с остановкой сердца и резким снижением артериального давления после бесконтрольного употребления препарата. «Даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо, это неправильно. А почему-то вдруг магний вы стали все есть», — сказала телеведущая.