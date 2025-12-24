Челябинец осужден на 20 лет за более 93 кг наркотиков

Нарколабораторию обнаружили сотрудники УФСБ (архивное фото).
В Челябинской области пресечена работа крупной нарколаборатории, где было обнаружено свыше 93 кг наркотических веществ и компонентов для их производства. Владелец лаборатории осужден на 20 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
«Центральным окружным военным судом (Екатеринбург) признан виновным житель Челябинской области, 1992 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств, покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). Он приговорен к 20 годам лишения свободы», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее судимый мужчина был задержан в августе 2024 года. В его частном доме обнаружена лаборатория, где находилось более 93 кг мефедрона и химреативов для его производства. Оборудование и наркотики изъяты.
«Установлено, что задержанный, являясь поставщиком онлайн-магазина незаконного сбыта синтетических наркотиков посредством электронной площадки теневой сети “Интернет”, организовал нарколабораторию в частном домовладении. Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено и расследовано уголовное дело», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а последующий срок — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, осужденному запрещено в течение пяти лет заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно‑телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». Также суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.