Челябинец осужден на 20 лет за более 93 кг наркотиков

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а последующий срок — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, осужденному запрещено в течение пяти лет заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно‑телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». Также суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.