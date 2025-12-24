Пожар в оршанской многоэтажке: 4 человека в больнице, в том числе ребенок

Изначально МЧС сообщало о трех пострадавших — женщинах, которые были найдены в доме в бессознательном состоянии. Одна из них — хозяйка горевшей квартиры.
При обследовании других этажей на лестничных клетках седьмого и девятого этажей спасатели обнаружили еще двух женщин в бессознательном состоянии. Их вынесли на улицу и передали медикам.
Кроме того, из соседних и вышележащих квартир работники МЧС эвакуировали троих человек, в том числе одного ребенка. По информации спасателей, они не пострадали.
Как сообщили в Минздраве, на месте происшествия работали три бригады скорой помощи. Они доставили пострадавших в Оршанскую больницу № 1 в отделении реанимации.
«У взрослых были диагностированы термоингаляционные травмы тяжелой степени. Ребенка госпитализировали под наблюдение, ее состояние стабильное», — говорится в сообщении профильного ведомства.
Как подчеркнули в Минздраве, всем четырем пострадавшим на пожаре оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«После осмотров и проведения необходимых диагностических исследований Минздравом было принято решение о переводе двух пострадавших в больницы Витебска и Минска», — говорится в сообщении.
Одну пациентку ночью перевезли в Республиканский ожоговый центр БСМП белорусской столицы, а вторую перевели для дальнейшего лечения в Витебскую областную больницу.