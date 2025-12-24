Лжеюристы обманули более 400 воронежцев

Махинации совершались в городе в 2016—2020 годах под вывеской разных организаций. Участники схемы — 13 человек — арендовали офисы под юридические бюро, куда обращались граждане в том числе и социально незащищенных категорий — пожилые люди и инвалиды.
«Следствием получены доказательства причастности к совершению мошенничеств девяти участников, а также четырех организаторов и руководителей (уголовные дела в отношении последних уже рассматриваются в суде). Установлено имущество, добытое преступным путем, на сумму более 20 миллионов рублей. На него наложен арест», — сообщили в прокуратуре Воронежской области.
Сейчас в суд направлено дело, фигурантом которого является один из предполагаемых организаторов аферы. Он долгое время был в розыске. Теперь ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, и в покушении на такое мошенничество.