Лжеюристы обманули более 400 воронежцев

Сейчас в суд направлено дело, фигурантом которого является один из предполагаемых организаторов аферы. Он долгое время был в розыске. Теперь ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, и в покушении на такое мошенничество.