В Свирске 510 человек остались без света после поджога на подстанции

Без электроэнергии остались 184 жилых дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свирске 510 человек остались без света после поджога на подстанции. Как сообщили в телеграм-канале «Облкоммунэнерго», вечером 23 декабря отключилась воздушная линия, электроэнергия по которой поступала в три микрорайона.

— В результате поджога без электроэнергии остались 184 жилых дома, социальные объекты не пострадали, — уточняется в сообщении.

Специалисты выяснили, что неизвестные отогнули дверь шкафа и подожгли его, разлив перед этим горючую жидкость. К трем часам ночи электроснабжение было восстановлено. Несмотря на это, местных жителей Саянска и Черемшанки просят не включать одновременно много бытовых приборов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшете на пожаре погиб 60-летний мужчина. Здание и веранда были полностью охвачены огнем.