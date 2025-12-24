В Свирске 510 человек остались без света после поджога на подстанции

Специалисты выяснили, что неизвестные отогнули дверь шкафа и подожгли его, разлив перед этим горючую жидкость. К трем часам ночи электроснабжение было восстановлено. Несмотря на это, местных жителей Саянска и Черемшанки просят не включать одновременно много бытовых приборов.