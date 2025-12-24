Проверка вейп-магазинов в Нижнем Новгороде выявила массовые нарушения

— Полный запрет на вейпы требует федерального решения. Поэтому действуем с помощью тех инструментов, которые доступны уже сейчас: контроль, фиксация нарушений, призывы к недобросовестным предпринимателям, — прокомментировал директор Института демографического развития Евгений Журавлев. Он подчеркнул, что вейпы — это «бомба замедленного действия» для подростков, а торговля ими у учебных заведений равносильна заработку на их здоровье.