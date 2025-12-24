Проверка вейп-магазинов в Нижнем Новгороде выявила массовые нарушения

В Нижнем Новгороде прошёл общественный мониторинг торговых точек, продающих вейпы и электронные сигареты. Проверку провели АНО «Институт демографического развития» и движение «Здоровое отечество» в рамках проекта «Антивейп».
Активисты обнаружили ряд серьёзных нарушений: отсутствие уголков потребителя и разрешительных документов, продажу изделий без маркировки, открытую выкладку товара на полках и даже размещение уличной световой вывески «Вейп». Одна из точек работала в непосредственной близости от корпуса нижегородского вуза, что, по мнению организаторов, упрощает студентам доступ к никотину и повышает риски для здоровья молодёжи.
Владельцев торговых точек уведомили о необходимости устранить нарушения до повторной проверки, которая состоится после новогодних праздников.
— Полный запрет на вейпы требует федерального решения. Поэтому действуем с помощью тех инструментов, которые доступны уже сейчас: контроль, фиксация нарушений, призывы к недобросовестным предпринимателям, — прокомментировал директор Института демографического развития Евгений Журавлев. Он подчеркнул, что вейпы — это «бомба замедленного действия» для подростков, а торговля ими у учебных заведений равносильна заработку на их здоровье.
Мероприятие стало частью системной работы региона по ограничению оборота вейпов, которая ведётся по инициативе губернатора Глеба Никитина. Именно он стал одним из инициаторов федерального запрета вейпов. Летом 2025 года Никитин первым обратился к депутатам и правительству РФ с предложением ввести такой запрет на общегосударственном уровне и призвал глав других регионов поддержать эту позицию.
В августе тему подняли на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сарове. Никитин обратил внимание на тревожное распространение вейпов среди детей, которые стали воспринимать их как норму. Идею о запрете на этой встрече уже поддержал глава государства.
После этого вопрос получил широкое обсуждение на федеральном уровне. Результатом стал одобренный Советом Федерации 19 декабря закон, который с 1 сентября 2026 года запретит продажу вейпов и табачной продукции вблизи остановок общественного транспорта.