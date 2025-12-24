СК: Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве

— По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство, — передает Telegram-канал СК.