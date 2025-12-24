СК: Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве

Двое сотрудников ДПС и находившееся рядом с ними подозрительное лицо погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в Следственном комитете.
— По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство, — передает Telegram-канал СК.
Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают осмотр места происшествия. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Представители ведомства опрашивают свидетелей и изучают камеры видеонаблюдения.
О взрыве стало известно 24 декабря. Позже сообщалось, что, по предварительной информации, неизвестный бросил взрывное устройство в автомобиль ГАИ.