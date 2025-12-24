Ричмонд
СК возбудил дело после гибели сотрудников ДПС при взрыве в Москве

При попытке ДПС задержать нарушителя сработало взрывное устройство.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 24 декабря, на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС заметили подозрительного человека у служебного автомобиля. При попытке задержания сработало взрывное устройство, в результате чего погибли все трое, сообщили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и “незаконный оборот взрывных устройств”.

Как сообщается, сейчас следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места преступления. Подготавливаются материалы для судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм взрыва.

Председатель СК России поручил опытным криминалистам центрального аппарата расследовать преступление, чтобы оперативно установить причастных и все обстоятельства.

