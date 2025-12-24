СКР восстановил хронологию взрыва в Москве, в котором погибли полицейские

Следственный комитет восстановил хронологию взрыва в Москве, в котором погибло два полицейских. Установлено, что трагедия произошла в момент, когда представители правоохранительных органов подошли к подозрительному гражданину. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что все произошло в ночь на 24 декабря. Тогда на улице Елецкой в Москве двое сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС) увидели подозрительное лицо возле их автомобиля, после чего решили подойти поближе.
«Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — сказано в сообщении.
В свою очередь, источник KP.RU сообщает, что личность третьего погибшего пока устанавливается. Непонятно, является ли он преступником или случайным прохожим.
Немногим ранее сообщалось, что место инцидента со взрывом было оцеплено. Выясняются обстоятельства произошедшего, привлечены кинологи.
