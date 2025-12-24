Взрыв на юге Москвы. Главное о ЧП на Елецкой улице

ТАСС собрал главное о происшествии.
- Взрыв произошел на Елецкой улице.
- В сообщении Следственного комитета отмечается, что полицейские заметили подозрительного человека у служебного автомобиля.
- При задержании злоумышленник привел в действие взрывное устройство.
- Двое пострадавших от взрыва на юге Москвы полицейских погибли. Злоумышленник тоже погиб.
- Лейтенанту Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в полицию столицы в октябре 2023 года.
- Лейтенант Максим Горбунов поступил на службу в феврале 2022 года, ему было 25 лет. У него остались супруга и девятимесячная дочь.
- Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконный оборот взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
- На месте ЧП работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Специалисты изучают записи видеонаблюдения, допрашивают свидетелей.
- Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.
- К расследованию подключили криминалистов центрального аппарата СК.