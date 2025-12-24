Личность третьего погибшего при взрыве в Москве устанавливается

Следователи устанавливают личность третьего погибшего при взрыве в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Трагедия произошла в ночь на 24 декабря на улице Елецкой. По данным СК, двое сотрудников дорожно-патрульной службы, находясь при исполнении, заметили возле своего служебного автомобиля подозрительного человека. Когда полицейские приблизились к нему, чтобы произвести задержание, неизвестный привёл в действие взрывное устройство.
В результате взрыва от полученных ранений скончались оба сотрудника ДПС. Также СКР сообщает о третьем погибшем. Источник KP.RU сообщает, что личность третьего погибшего устанавливается: был ли это сам злоумышленник или случайный прохожий — пока непонятно. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, участок на улице Елецкой на юге Москвы оцеплен после инцидента. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, полиция, Росгвардия и бригады скорой помощи.