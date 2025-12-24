В Москве сотрудники ДПС погибли при взрыве, возбуждено уголовное дело

Следователи и криминалисты столичного СК продолжают осматривать место взрыва.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников дорожно-патрульной службы. В результате взрыва на улице Елецкой в ночь с 23 на 24 декабря погибли двое инспекторов ДПС, а также мужчина, находившийся рядом с ними в момент инцидента. Об этом сообщает СК России.
«В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — говорится в официальном telegram-канале Следственного комитета. Трагедия произошла в ночное время на Елецкой улице в Москве. Двое сотрудников ДПС заметили возле служебного автомобиля полиции подозрительного человека. В связи с этим они приняли решение о проверке и задержании. Когда сотрудники ДПС приблизились к мужчине, было приведено в действие взрывное устройство.
Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам сразу двух тяжких преступлений. Первое — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Второе — незаконный оборот взрывных устройств. Следователи и криминалисты столичного СК продолжают подробно осматривать место взрыва. Особое внимание уделяется сбору фрагментов взрывного устройства, следов повреждений и записей с камер видеонаблюдения. Следствие готовит материалы для назначения комплекса судебных экспертиз. Среди них — генетическая, медицинская и взрывотехническая.