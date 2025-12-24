В Москве сотрудники ДПС погибли при взрыве, возбуждено уголовное дело

«В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — говорится в официальном telegram-канале Следственного комитета. Трагедия произошла в ночное время на Елецкой улице в Москве. Двое сотрудников ДПС заметили возле служебного автомобиля полиции подозрительного человека. В связи с этим они приняли решение о проверке и задержании. Когда сотрудники ДПС приблизились к мужчине, было приведено в действие взрывное устройство.