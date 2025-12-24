Ямальцы лишились почти 20 млн рублей из-за мошенников

В ведомстве уточнили, что значительная часть преступлений пришлась на молодое население округа. Из 36 пострадавших десять — молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Еще десять случаев зарегистрированы в группе от 35 до 40 лет. При этом пенсионеры все реже попадаются на уловки злоумышленников: в декабре зарегистрировано только пять таких случаев.