Ямальцы лишились почти 20 млн рублей из-за мошенников

Большинство случаев мошенничества зафиксировано в Ноябрьске, Муравленко и Лабытнанги.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа за декабрь 2025 года отдали мошенникам почти 20 млн рублей. Пострадали 36 человек из разных муниципалитетов региона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности ЯНАО. Больше всего эпизодов зарегистрировано в Ноябрьске, Муравленко и Лабытнанги.
«Декабрь еще не закончился, а ямальцы уже отдали мошенникам почти 20 миллионов рублей. Новогоднее настроение подпорчено у 36 жителей округа, которые стали жертвами IT-мошенников. Статистика стабильная, но неутешительная: чаще всего обманывали жителей Ноябрьска — девять эпизодов, Муравленко и Лабытнанги — по шесть», — сообщили в департаменте.
В ведомстве уточнили, что значительная часть преступлений пришлась на молодое население округа. Из 36 пострадавших десять — молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Еще десять случаев зарегистрированы в группе от 35 до 40 лет. При этом пенсионеры все реже попадаются на уловки злоумышленников: в декабре зарегистрировано только пять таких случаев.