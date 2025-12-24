В Индии медведь пробрался в школу, выломал дверь в класс и утащил ребёнка

В индийском штате Уттаркханд медведь ворвался в школьный класс и напал на ученика. Об этом сообщает издание The Star.
Инцидент произошёл 22 декабря в школе Харишанкар. Во время уроков хищник проник на территорию учебного заведения и начал ломиться в двери кабинетов, где прятались учителя и школьники.
Одну из дверей медведь сумел выломать. Ворвавшись в класс, он схватил шестиклассника и потащил его в сторону ближайшего леса.
Однако учителя и дети бросились на помощь и смогли отогнать зверя. Медведь бросил мальчика в кустах и скрылся.
Ребёнок выжил, но получил многочисленные травмы.
Ранее в том же штате уже был зафиксирован подобный случай. Тогда медведь напал на школьницу, возвращавшуюся домой после занятий. После этого власти распорядились организовать сопровождение детей по дороге из школы.
Накануне сообщалось, что в Башкирии на мужчину напал медвежонок. Благодаря тому, что животное было небольшим, он смог выжить и получил лишь неглубокие раны.