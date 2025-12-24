Ричмонд
СК расследует гибель двух сотрудников ДПС от взрывного устройства

Двое сотрудников ДПС и находившееся рядом с ними подозрительное лицо погибли при взрыве в ночь с 23 на 24 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Двое сотрудников ДПС погибли в Москве от взрывного устройства, когда пытались задержать возле служебной машины подозрительного человека, который впоследствии тоже погиб. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным ведомства, все произошло минувшей ночью, с 23 на 24 декабря, на улице Елецкая.

«Двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с ними, погибли», — проинформировал Следком.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В ходе расследования, в частности, устанавливается механизм приведения взрывного устройства в действие. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подключиться к делу опытным криминалистам центрального аппарата ведомства, подчеркнули в Следкоме.

Ранее сообщалось, что следствие по факту взрыва ведется и в подмосковных Химках. Там при срабатывании пиротехнического устройства погибли подросток и пострадали еще один ребенок и женщина.