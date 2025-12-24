СК расследует гибель двух сотрудников ДПС от взрывного устройства

«Двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с ними, погибли», — проинформировал Следком.