Стали известны личности погибших при взрыве в Москве сотрудников ДПС

Илье Климанову было 24 года, он поступил на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Максиму Горбунову было 25 лет, он служил в органах внутренних дел с февраля 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь, передает Telegram-канал ГАИ.