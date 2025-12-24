Стали известны личности погибших при взрыве в Москве сотрудников ДПС

Семьям полицейских, погибших при взрыве на юге Москвы, будет оказана вся необходимая помощь. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.
В ведомстве рассказали, что смертельные ранения получили инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов. Руководство и личный состав московской полиции выразили соболезнования родным и близким погибших.
По данным МВД, в настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Илье Климанову было 24 года, он поступил на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Максиму Горбунову было 25 лет, он служил в органах внутренних дел с февраля 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь, передает Telegram-канал ГАИ.
По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли поближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.