Видео с места взрыва в Москве, где погибли сотрудники ДПС, появилось в Сети

Как известно, инцидент со взрывом на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на 24 декабря. Тогда два сотрудника ДПС заметили подозрительное лицо возле служебной машины, после чего решили подойти. Но сразу, как только они это сделали, раздался взрыв. Погибло три человека — два сотрудника ДПС и неизвестное лицо.