Видео с места взрыва в Москве, где погибли сотрудники ДПС, появилось в Сети

В Сети появилось видео с места взрыва в Москве, где погибли два сотрудника ДПС. На кадрах можно заметить, как продолжается работа оперативных служб.
Как известно, инцидент со взрывом на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на 24 декабря. Тогда два сотрудника ДПС заметили подозрительное лицо возле служебной машины, после чего решили подойти. Но сразу, как только они это сделали, раздался взрыв. Погибло три человека — два сотрудника ДПС и неизвестное лицо.
На данный момент продолжается расследование инцидента. И, как видно на опубликованных картах, на месте сейчас работают оперативные службы. Присутствуют скорая помощь и полиция.
Немногим ранее сообщалось, что сейчас место взрыва уже оцеплено. На место приглашены кинологи, которые должны помочь установить все обстоятельства произошедшего. Движение по улице Елецкой также было остановлено.