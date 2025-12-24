Прокуратура выявила нецелевое расходование 1,8 млрд рублей в Норильске

В ходе проверки установлено, что администрация Норильска израсходовала 1,8 млрд рублей на иные цели. При этом в указанный период планировалась ликвидация 18 свалок общей площадью около 90 тыс. кв. метров, однако работы профинансированы не были. Кроме того, 11 объектов накопленного вреда не были включены в соответствующий реестр, несмотря на неоднократные предостережения контрольных органов.