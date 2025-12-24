Прокуратура выявила нецелевое расходование 1,8 млрд рублей в Норильске

Прокуратура Красноярского края выявила факты нецелевого расходования бюджетных средств, поступивших в бюджет Норильска в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, сообщили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, в 2023 году город получил 909 млн рублей таких платежей, в 2024 году — 1,285 млрд рублей. Эти средства имели целевое назначение и должны были быть направлены на ликвидацию свалок и объектов накопленного экологического вреда в Арктической зоне.
В ходе проверки установлено, что администрация Норильска израсходовала 1,8 млрд рублей на иные цели. При этом в указанный период планировалась ликвидация 18 свалок общей площадью около 90 тыс. кв. метров, однако работы профинансированы не были. Кроме того, 11 объектов накопленного вреда не были включены в соответствующий реестр, несмотря на неоднократные предостережения контрольных органов.
В прокуратуре отметили, что перераспределение средств было организовано без увязки экологических доходов с природоохранными расходами. Перед городским советом, по данным надзорного ведомства, умышленно не раскрывался целевой характер поступлений, что создало видимость надлежащего исполнения бюджета.
«Средства не были перенесены на следующий финансовый год, как того требует закон, и были израсходованы не по назначению», — подчеркнули в прокуратуре, квалифицировав действия должностных лиц как злоупотребление полномочиями.
По материалам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств по пункту «б» части 2 статьи 285.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности. Ход расследования взят на контроль прокуратурой Красноярского края.
