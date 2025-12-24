Раскрыты личности погибших при взрыве в Москве полицейских

Два лейтенанта получили смертельные ранения при несении службы.
В Южном административном округе Москвы при взрыве погибли сотрудники полиции — лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
«Руководство и личный состав Главного управления МВД России по г. Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по г. Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Отмечается, что 24-летний лейтенант полиции Илья Климанов проходил службу в московской полиции с октября 2023 года. При этом 25-летний Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года. У последнего остались супруга и девятимесячная дочь. Семьям сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников дорожно-патрульной службы. Ведомство подтвердило, что полицейские погибли. Согласно данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое инспекторов ДПС обратили внимание на мужчину, находившегося у служебного автомобиля полиции и вызвавшего у них подозрения. При попытке его задержания сработало взрывное устройство. От полученных ранений оба сотрудника полиции, а также находившийся рядом с ними мужчина скончались.