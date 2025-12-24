Раскрыты личности погибших при взрыве в Москве полицейских

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников дорожно-патрульной службы. Ведомство подтвердило, что полицейские погибли. Согласно данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое инспекторов ДПС обратили внимание на мужчину, находившегося у служебного автомобиля полиции и вызвавшего у них подозрения. При попытке его задержания сработало взрывное устройство. От полученных ранений оба сотрудника полиции, а также находившийся рядом с ними мужчина скончались.