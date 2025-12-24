Под Тюменью столкнулись две иномарки, оба водителя пострадали. Видео

Авария произошла утром 24 декабря.
На трассе Тюмень — Омск в районе поселка Боровский столкнулись две иномарки. Как сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции, одна из машин выехала на встречку, в результате ДТП оба водителя пострадали.
«Сегодня утром под Тюменью столкнулись Honda и Volkswagen. Один из водителей выехал на встречную полосу. Ранения получили оба автомобилиста», — прокомментировали в Госавтоинспекции Тюменской области.
Там же добавили, что из-за резкого похолодания обстановка на трассах может осложниться. Тюменцам рекомендуют сбавить скорость, учитывать погоду и видимость на дорогах.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск полностью перекрыли движение в сторону областной столицы. Причина этому — ДТП.