Самому старшему — 25, дочь осталась без отца: Раскрыты личности погибших при взрыве в Москве полицейских

Как уточнили в Госавтоинспекции Москвы, Илье Климанову было 24 года. Он пришёл на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Его коллеге, лейтенанту Максиму Горбунову, было 25 лет. Он поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года. Дома у него остались супруга и девятимесячная дочь.