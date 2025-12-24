Самому старшему — 25, дочь осталась без отца: Раскрыты личности погибших при взрыве в Москве полицейских

Стали известны имена сотрудников полиции, погибших в результате взрыва на улице Елецкой в Москве. Ими оказались лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов, служившие в отдельном батальоне ДПС ГИБДД Управления по Южному административному округу. Оба получили смертельные ранения при исполнении служебных обязанностей.
Как уточнили в Госавтоинспекции Москвы, Илье Климанову было 24 года. Он пришёл на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Его коллеге, лейтенанту Максиму Горбунову, было 25 лет. Он поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года. Дома у него остались супруга и девятимесячная дочь.
Руководство и личный состав столичного главка МВД выразили искренние соболезнования семьям погибших инспекторов. В Главном управлении МВД России по Москве заверили, что родственникам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Немногим ранее сообщалось, что место инцидента со взрывом было оцеплено. Выясняются обстоятельства произошедшего, привлечены кинологи.