МВД рассказало о погибших при взрыве в Москве полицейских

Пресс-служба ведомства выразила соболезнования в связи с произошедшим. «Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы», — говорится в сообщении МВД.
Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главного управления МВД сообщает, что Климанову было 24 года. Он пришел на службу в полицию в 2023 году. Горбунову было 25 лет, он стал служить в органах с 2022 года.
В результате взрыва в Москве погибли трое человек. По информации следствия, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой. Двое сотрудников ДПС заметили подозрительного человека рядом с патрульным автомобилем. При попытке задержания неизвестный привел в действие взрывное устройство. От полученных травм на месте погибли оба полицейских и сам подозреваемый.
По данным телеграм-канала Baza, взрыв произошел около 01:40 мск у отдела полиции. Устройство было самодельным и закреплено под днищем патрульной машины ДПС со стороны пассажира, пишет Baza. В результате взрыва, по данным телеграм-канала, ранения получили четверо полицейских.
Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса (незаконный оборот взрывных устройств). По первой статье грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, по второй — срок до восьми лет.