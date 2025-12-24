Труп мужчины обнаружили при пожаре под Воронежем

Ночью 24 декабря в селе Березово Рамонского района произошел пожар, унесший жизнь человека. Трагедия случилась в одной из квартир трехэтажного жилого дома. В региональном ГУ МЧС сообщили, что на данный момент личность погибшего не установлена.
Сигнал о возгорании на улице БСЖ, 1а, поступил на пульт дежурного МЧС в 02:57. На место происшествия выехали два пожарных отделения. Выяснилось, что в однокомнатной квартире загорелся матрас (он был площадью один квадратный метр).
Площадь возгорания была девять квадратных метров. Огонь полностью потушили примерно за десять минут — к 3:08 часам утра. С ним справились шестеро спасателей с двумя единицами спецтехники.