Труп мужчины обнаружили при пожаре под Воронежем

Сигнал о возгорании на улице БСЖ, 1а, поступил на пульт дежурного МЧС в 02:57. На место происшествия выехали два пожарных отделения. Выяснилось, что в однокомнатной квартире загорелся матрас (он был площадью один квадратный метр).