Медведь выломал дверь в класс во время урока и утащил мальчика

Пострадавший выжил, но получил множественные тяжёлые травмы. По словам педагогов, это уже второй случай нападения на школьников в округе Чамоли за последние дни, но местные власти так и не приняли должных мер безопасности. После инцидента администрация распорядилась организовать сопровождение для всех детей по пути в школу и обратно.
«Мы не можем понять, почему администрация до сих пор не приняла решительных мер для защиты учеников. Подобная атака произошла всего несколько дней назад в другой местности», — заявил один из педагогов на условиях анонимности.
Ранее сообщалось, что в провинции Трабзон на севере Турции медведь в течение двух дней совершал набеги на жилые дома. Хищник поднимался на балконы, чтобы полакомиться мёдом из ульев, которые там хранили жители. Зверь без труда взбирался на высоту, ломал ограждения и вскрывал ульи. По словам местных жителей, медведь действовал нагло и методично.
