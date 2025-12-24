Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведь выломал дверь в класс во время урока и утащил мальчика

В индийском штате Уттаркханд медведь ворвался в класс во время занятий и напал на шестиклассника. Зверь выломал дверь в школе Харишанкар, схватил ребёнка и утащил его, однако учителям удалось отбить ученика. Об этом сообщает The Star.

Пострадавший выжил, но получил множественные тяжёлые травмы. По словам педагогов, это уже второй случай нападения на школьников в округе Чамоли за последние дни, но местные власти так и не приняли должных мер безопасности. После инцидента администрация распорядилась организовать сопровождение для всех детей по пути в школу и обратно.

«Мы не можем понять, почему администрация до сих пор не приняла решительных мер для защиты учеников. Подобная атака произошла всего несколько дней назад в другой местности», — заявил один из педагогов на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что в провинции Трабзон на севере Турции медведь в течение двух дней совершал набеги на жилые дома. Хищник поднимался на балконы, чтобы полакомиться мёдом из ульев, которые там хранили жители. Зверь без труда взбирался на высоту, ломал ограждения и вскрывал ульи. По словам местных жителей, медведь действовал нагло и методично.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.