Медведь выломал дверь в класс во время урока и утащил мальчика

Пострадавший выжил, но получил множественные тяжёлые травмы. По словам педагогов, это уже второй случай нападения на школьников в округе Чамоли за последние дни, но местные власти так и не приняли должных мер безопасности. После инцидента администрация распорядилась организовать сопровождение для всех детей по пути в школу и обратно.