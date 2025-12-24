Полиция возбудила дело о жестоком обращении с животными в Аксайском районе

Уголовное дело возбуждено по п. «а, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее гибель и увечье в отношении нескольких животных). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.