Цыгану, угрожавшему отрезать язык челябинской учительнице, грозит срок в колонии

Панченков изначально заявлял, что у него нет адвоката. Ему был назначен бесплатный защитник. Но в судебном заседании мужчина заявил, что несколько дней назад нашел адвоката по соглашению, который из-за загруженности и болезни не может принять участие в деле. В результате заседание было отложено на 26 декабря.