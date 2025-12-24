Цыгану, угрожавшему отрезать язык челябинской учительнице, грозит срок в колонии

Руслану Панченкову планируют ужесточить наказание.
Представителю цыганской диаспоры Руслану Панченкову, который угрожал отрезать язык учителю школы № 71 Челябинска, могут ужесточить наказание. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, это связано с нарушением ранее наложенных судом ограничений.
«Представитель ГУФСИН вышел в суд с ходатайством о замене наказания Панченкову в виде ограничения свободы на лишение свободы. Панченков нарушал наложенные ограничения», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.
Панченков изначально заявлял, что у него нет адвоката. Ему был назначен бесплатный защитник. Но в судебном заседании мужчина заявил, что несколько дней назад нашел адвоката по соглашению, который из-за загруженности и болезни не может принять участие в деле. В результате заседание было отложено на 26 декабря.
В ходе судебного заседания выяснено, что Панченков родился в 1987 году в Челябинске. Он цыган, но хорошо владеет русским языком, имеет 9 классов образования. В данный момент не работает. Женат, воспитывает четверых детей.
Проблемы у Панченкова начались в сентябре 2024 года: он обматерил учителя за то, что она просила его детей говорить на русском во время уроков. Мужчина матерился и угрожал отрезать язык педагогу.
На фоне конфликта у учительницы случился приступ инсульта. Ее госпитализировали. Панченкова же задержали. Сначала ему назначили 14 суток административного ареста, после назначили 10 месяцев ограничения свободы и арестовали автомобиль. После по иску прокуратуры с него в пользу потерпевшей учительницы взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.