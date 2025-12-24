В Уссурийске произошли два взрыва

В Уссурийске в Приморском крае произошли два хлопка, причиной чему стало воспламенение сварочного оборудования. Об этом сообщило правительство региона.
«По данным Антитеррористической комиссии Приморья, сегодня рано утром в районе переулка Западный в Уссурийске произошли два хлопка. На место прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента оцепили, движение транспорта по переулку было перекрыто. Повреждений и жертв нет», — рассказали в правительстве.
Там подчеркнули, что в районе происшествия реализуют комплекс мер по обеспечению безопасности.
Ранее сообщалось о взрыве в десятиэтажном доме в Саратове. По информации ГУ МЧС РФ по региону, там произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал молодой человек.
Также информировалось, что взрыв произошел в многоэтажном доме в Новосибирске, выбив входную дверь одной из квартир. В региональном управлении МЧС РФ пояснили, что виновницей стала собака, включившая зубами конфорки на газовой плите, где стоял дихлофос. Животное не пострадало, спрятавшись на балконе.