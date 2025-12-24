Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уссурийске произошли два взрыва

Правительство Приморского края прокомментировало взрывы в Уссурийске.

Источник: Аргументы и факты

В Уссурийске в Приморском крае произошли два хлопка, причиной чему стало воспламенение сварочного оборудования. Об этом сообщило правительство региона.

«По данным Антитеррористической комиссии Приморья, сегодня рано утром в районе переулка Западный в Уссурийске произошли два хлопка. На место прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента оцепили, движение транспорта по переулку было перекрыто. Повреждений и жертв нет», — рассказали в правительстве.

Там подчеркнули, что в районе происшествия реализуют комплекс мер по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось о взрыве в десятиэтажном доме в Саратове. По информации ГУ МЧС РФ по региону, там произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал молодой человек.

Также информировалось, что взрыв произошел в многоэтажном доме в Новосибирске, выбив входную дверь одной из квартир. В региональном управлении МЧС РФ пояснили, что виновницей стала собака, включившая зубами конфорки на газовой плите, где стоял дихлофос. Животное не пострадало, спрятавшись на балконе.