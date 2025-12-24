В Уссурийске произошли два взрыва

Также информировалось, что взрыв произошел в многоэтажном доме в Новосибирске, выбив входную дверь одной из квартир. В региональном управлении МЧС РФ пояснили, что виновницей стала собака, включившая зубами конфорки на газовой плите, где стоял дихлофос. Животное не пострадало, спрятавшись на балконе.