Прокуратура Москвы контролирует дело о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС

Прокуратура Москвы держит на контроле расследование дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 24 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
В ночь с 23 на 24 декабря двое сотрудников ДПС заметили подозрительное лицо, которое наблюдало за служебным автомобилем полиции. Когда они подошли к незнакомцу ближе, в действие было приведено взрывное устройство. В результате взрыва все трое получили многочисленные травмы. Они погибли.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств), — добавила Нефедова.
О взрыве стало известно 24 декабря. В СМИ утверждали, что неизвестный бросил взрывное устройство в автомобиль ГАИ. Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают осмотр места происшествия.
В пресс-службе Госавтоинспекции столицы рассказали, что семьям полицейских, погибших при взрыве на юге Москвы, будет оказана вся необходимая помощь. Смертельные ранения получили лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов.