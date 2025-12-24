Прокуратура Москвы контролирует дело о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС

В ночь с 23 на 24 декабря двое сотрудников ДПС заметили подозрительное лицо, которое наблюдало за служебным автомобилем полиции. Когда они подошли к незнакомцу ближе, в действие было приведено взрывное устройство. В результате взрыва все трое получили многочисленные травмы. Они погибли.