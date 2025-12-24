Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Силовики задержали жителя Мелитополя Запорожской области, его подозревают в шпионаже при передаче данных о дислокации российский военных сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, жителя Мелитополя Запорожской области, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант, взаимодействуя с офицером СБУ, под видом блогерской деятельности собирал информацию о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания личного состава ВС России, а затем передавал их через «Телеграм» сотруднику украинской спецслужбы.

У задержанного изъята техника и средства связи. Решением суда он арестован.