В Ростовской области задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, жителя Мелитополя Запорожской области, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении.