ФСБ задержала жителя Запорожской области, передававшего данные ВСУ

В Ростовской области задержан житель Запорожской области, его подозревают в передаче данных о ВС РФ спецслужбам Украины. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в УФСБ по региону.
— Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, жителя Мелитополя Запорожской области, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений ВС РФ. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), — передает сообщение ТАСС.
Днем ранее стало известно, что организаторов нелегальной миграции задержали в пяти российских регионах. Общая сумма их заработка на этом составила более 500 миллионов рублей.
Силовики задержали в Горловке в ДНР организованную преступную группу лиц с общим доходом более 18 миллионов рублей, занимавшуюся незаконным обменом валют.