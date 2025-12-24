Ричмонд
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сбиты две цели

Системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Севастополь, в регионе слышна воздушная тревога. В районе мыса Фиолент были уничтожены две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он.

По информации Севастопольской аварийно-спасательной службы, в результате отражения атаки никакие гражданские объекты в городе не повреждены. Пострадавших среди мирного населения нет. Ситуация находится под контролем.

Российская противовоздушная оборона в течение прошедшей ночи перехватила и уничтожила 172 украинских БПЛА. Атаки были отражены в воздушном пространстве десяти субъектов РФ. Основная нагрузка пришлась на Брянскую область, где сбито 110 воздушных целей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

