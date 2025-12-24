В Госавтоинспекции рассказали о погибших при исполнении сотрудниках ДПС

В Госавтоинспекции сообщили о гибели двух сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей на территории Южного административного округа.
«Сегодня на территории Южного округа столицы произошла трагедия. При исполнении служебных обязанностей погибли сотрудники полиции», — говорится в сообщении ведомства.
Руководство и личный состав Главного управления МВД России по городу Москве выразили соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу — лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения во время несения службы.
Илье Климанову было 24 года, он поступил на службу в полицию в октябре 2023 года. Максиму Горбунову было 25 лет, он служил в органах внутренних дел с февраля 2022 года. У него остались супруга и девятимесячная дочь. В ведомстве подчеркнули, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС погибли в результате срабатывания взрывного устройства, когда пытались задержать подозрительного человека возле служебного автомобиля. Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкая. По данным ведомства, взрыв унес жизни как полицейских, так и находившегося рядом с ними мужчины. Следственные органы также возбудили дело о незаконном обороте взрывных устройств.