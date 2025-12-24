В Госавтоинспекции рассказали о погибших при исполнении сотрудниках ДПС

Илье Климанову было 24 года, он поступил на службу в полицию в октябре 2023 года. Максиму Горбунову было 25 лет, он служил в органах внутренних дел с февраля 2022 года. У него остались супруга и девятимесячная дочь. В ведомстве подчеркнули, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.