Банда подростков дерзко ограбила магазин в ХМАО, стащив алкоголь со сладостями

«Задержанные признались, что в ночное время проникли в магазин, сорвав входную дверь. Они похитили продукты, в том числе сладости, алкоголь и сигареты. Затем несовершеннолетние на такси уехали в другой микрорайон и продали похищенное на улице прохожим», — говорится в telegram-канале полиции Югры.