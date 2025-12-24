Банда подростков дерзко ограбила магазин в ХМАО, стащив алкоголь со сладостями

Подростки ограбили магазин в Нефтеюганске.
Трое подростков ограбили супермаркет в Нефтеюганске. Пробравшись в магазин ночью, они украли алкоголь, сладости и сигареты, а потом продали продукты прохожим.
«Задержанные признались, что в ночное время проникли в магазин, сорвав входную дверь. Они похитили продукты, в том числе сладости, алкоголь и сигареты. Затем несовершеннолетние на такси уехали в другой микрорайон и продали похищенное на улице прохожим», — говорится в telegram-канале полиции Югры.
Подростки 2008 и 2009 годов рождения украли товара на сумму свыше 79 тысяч рублей. Вырученные деньги они поделили и потратили. Их уже поставили на учет и взяли с них подписку о невыезде.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а, б” части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение). Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — уточнили в полиции.