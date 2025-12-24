В Краснодаре посетитель кафе поссорился с персоналом и сообщил о ложном минировании

В Краснодаре посетитель кафе поссорился с персоналом и сообщил в полицию о ложном минировании. Возбуждено уголовное дело.
Все произошло в одном из заведений на улице Северной. 33-летний нетрезвый мужчина зашел в кафе, повздорили с персоналом и решил «отомстить». Посетитель позвонил в экстренные службы и сообщил якобы об угрозе заведению.
На место выехали полицейские и сотрудники экстренных служб. Осмотрев кафе, они не нашли опасных предметов.
«Возбуждено уголовное до по ч. 2 ст. 207 УК РФ “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Кубанцу грозит до 5 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.