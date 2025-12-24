Найден «черный ящик» упавшего близ Анкары самолета с ливийским командованием

По данным министра, самолет Falcon 50 вылетел из анкарского аэропорта Эсенбога в Триполи во вторник в 20:17 по местному времени. В 20:32 экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации на борту и возвращении в аэропорт. Связь с бортом прервалась в 20:36. Обломки самолета были обнаружены в 22:00 в районе Хаймана в провинции Анкара. На борту находились восемь человек, в том числе пять ливийских военных.