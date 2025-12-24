Полиция ищет члена банды, которая два года обманывала нижегородских бойцов СВО

В Нижегородской области ищут ещё одного соучастника межрегиональной банды, которая наживалась на участниках СВО. Полиция установила, что к громким преступлениям причастен 51-летний уроженец Балахны Шипулин С. В. О его розыске сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Напомним, основную ячейку из семи человек накрыли в конце ноября 2025 года. Группировка, в которую, по версии следствия входит подозреваемый, действовала по крайне циничной схеме. Мошенники искали асоциальных нижегородцев, склоняли их к заключению контракта с Минобороны, после чего организовывали фиктивные браки. Подставные «жены» получали доступ к банковским счетам бойцов и похищали все единовременные выплаты. Ущерб от действий аферистов превысил четыре миллиона рублей.
За бандой тянется и кровавый след. В августе 2024 года один из преступников решил присвоить квартиру военнослужащего. Чтобы не оставлять свидетелей и скрыть кражу, он просто избавился от владельца, передав ему бутылку с метиловым спиртом. В итоге погибли пять человек: сам боец и четверо его знакомых.
Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: +7−920−061−70−07, +7−915−943−63−88, (8−831) 268−79−01.