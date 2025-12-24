Украинские БПЛА атаковали предприятие в Оренбуржье, есть повреждения

«Незначительно повреждена инфраструктура предприятия. Кроме того, один сбитый БПЛА упал в населённом пункте. Пострадавших по предварительным данным нет. На месте работают все оперативные службы», — информирует глава региона.
Губернатор Солнцев сообщил, что на месте работают оперативные службы. Он также напомнил местным жителям о запрете на фото- и видеофиксацию последствий атак и беспилотников, а также на размещение такого контента в интернете.
Ранее Life.ru писал, что ночью российские регионы пережили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, система ПВО сбила 172 вражеских дрона сразу над десятью субъектами страны. Аэропорт Ярославля (Туношна) временно ограничил приём и вылет самолётов по соображениям безопасности. Также ограничения ввели в Оренбурге.
