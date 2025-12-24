Ричмонд
Губернатор Развожаев: В Севастополе сбито пять воздушных целей, работает ПВО

В Севастополе продолжается отражение массированной воздушной атаки со стороны ВСУ. Силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме. На данный момент в небе над регионом уничтожено уже пять воздушных целей, пишет губернатор Михаил Развожаев.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз», — говорится в сообщении.

Оперативная информация об обстановке продолжает поступать и будет обновляться. Жителей и гостей Севастополя просят сохранять спокойствие и бдительность.

Напомним, что ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Система ПВО активно отражала атаки с украинской стороны. Ближе к 10 утра в регионе было сбито два беспилотника ВСУ. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

