Второго фигуранта дела о нападении на журналиста «Известий» поместили под арест

Останкинский районный суд отправил под домашний арест Арсена Шаруду — второго фигуранта дела о нападении на журналиста «Известий» Ивана Литомина. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Останкинский районный суд города Москвы 23 декабря 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Шаруды Арсена Владимировича, обвиняемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 30 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Ранее в инстанции избрали меру пресечения другому фигуранту дела Олегу Павлюкевичу. Его, как и Шаруду, отправили под домашний арест. Обвиняемые напали на съемочную группу «Известий» во время тренинга коуча Юлии Ивлиевой. Мужчины, работавшие охранниками, начали толкать журналистов, в том числе и Литомина, после их вопросов о доходах психолога.
По факту произошедшего впоследствии возбудили уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль.