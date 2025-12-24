Второго фигуранта дела о нападении на журналиста «Известий» поместили под арест

Ранее в инстанции избрали меру пресечения другому фигуранту дела Олегу Павлюкевичу. Его, как и Шаруду, отправили под домашний арест. Обвиняемые напали на съемочную группу «Известий» во время тренинга коуча Юлии Ивлиевой. Мужчины, работавшие охранниками, начали толкать журналистов, в том числе и Литомина, после их вопросов о доходах психолога.