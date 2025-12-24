Свердловский бизнесмен 5 лет получал субсидии по поддельным документам

В отношении подозреваемых планируется возбудить еще ряд уголовных дел.
Руководство одной из транспортных компаний Качканара в течение пяти лет могло незаконно получать муниципальные субсидии, подавая в уполномоченное учреждение поддельные документы. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В отчетных материалах указывались списки граждан, якобы имеющих право на льготный проезд, с целью компенсации недополученных доходов перевозчика. При этом фактически данные сведения не соответствовали действительности, некоторые лица на момент оформления документов уже были умершими. Предварительно установлено, что ущерб бюджету может превышать 30 миллионов рублей. Представители МВД возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ», — отметил полковник Горелых.
В автокассах и на складах перевозчика прошли обыски. Силовики изъяли немаркированный алкоголь и табачные изделия на сумму более 2,5 млн рублей. По этому эпизоду возбуждено дело. Задержан мужчина 1993 года рождения, который, по версии следствия, числился номинальным руководителем компании, он находится под подпиской о невыезде.
«Кроме того, оперуполномоченные установили, что вся основная деятельность предприятия находилась под контролем одной семьи — отца и двух его сыновей. По данным следствия, подозреваемые могли оказывать психологическое давление и шантаж свидетелей, поэтому еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 309 УК РФ — подкуп или принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой», — сказал Валерий Горелых.
Глава семьи и его сын (1984 года рождения) задержаны, они заключены под стражу. Третий предполагаемый соучастник, мужчина 1989 года рождения, находится под подпиской о невыезде.
Также выявлены дополнительные эпизоды: подделка официальных документов, нарушения правил организации пассажирских перевозок и фиктивные предрейсовые медосмотры водителей. В отношении фигурантов планируют возбудить новые уголовные дела, расследование продолжается.