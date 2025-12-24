Свердловский бизнесмен 5 лет получал субсидии по поддельным документам

«Кроме того, оперуполномоченные установили, что вся основная деятельность предприятия находилась под контролем одной семьи — отца и двух его сыновей. По данным следствия, подозреваемые могли оказывать психологическое давление и шантаж свидетелей, поэтому еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 309 УК РФ — подкуп или принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой», — сказал Валерий Горелых.