В Астрахани задержан планировавший теракты подросток

В Астрахани задержан 13-летний подросток, который планировал совершение терактов на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Об этом сообщили в судебных органах.
Как сообщается, несовершеннолетний был выявлен и задержан в рамках оперативных мероприятий. Судом рассматриваются обстоятельства, связанные с подготовкой противоправных действий, а также возможные мотивы и каналы вовлечения подростка в преступную деятельность.
Напомним, в конце октября в результате оперативно-разыскных мероприятий в Дагестане силовики задержали 12 членов запрещенной в России террористической организации, планировавших крупный теракт. Все задержанные дали признательные показания.