В Астрахани задержан планировавший теракты подросток

Как сообщается, несовершеннолетний был выявлен и задержан в рамках оперативных мероприятий. Судом рассматриваются обстоятельства, связанные с подготовкой противоправных действий, а также возможные мотивы и каналы вовлечения подростка в преступную деятельность.