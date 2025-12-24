Ричмонд
В Астрахани задержан планировавший теракты подросток

В Астрахани задержан 13-летний подросток.

Источник: Комсомольская правда

В Астрахани задержан 13-летний подросток, который планировал совершение терактов на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Об этом сообщили в судебных органах.

Как сообщается, несовершеннолетний был выявлен и задержан в рамках оперативных мероприятий. Судом рассматриваются обстоятельства, связанные с подготовкой противоправных действий, а также возможные мотивы и каналы вовлечения подростка в преступную деятельность.

Напомним, в конце октября в результате оперативно-разыскных мероприятий в Дагестане силовики задержали 12 членов запрещенной в России террористической организации, планировавших крупный теракт. Все задержанные дали признательные показания.