За один день больше 90 подростков оказались в полиции в Алматы

В первый день оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) алматинские полицейские зафиксировали 107 правонарушений. Из них 74 случая касались нахождения несовершеннолетних вне жилища без законных представителей. Также выявлено 6 фактов пребывания подростков в ночное время в развлекательных заведениях, что является нарушением.