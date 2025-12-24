Ричмонд
За один день больше 90 подростков оказались в полиции в Алматы

В Алматы проводится ОПМ «Подросток». По итогам первого дня в органы внутренних дел был доставлен 91 несовершеннолетний, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

В первый день оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) алматинские полицейские зафиксировали 107 правонарушений. Из них 74 случая касались нахождения несовершеннолетних вне жилища без законных представителей. Также выявлено 6 фактов пребывания подростков в ночное время в развлекательных заведениях, что является нарушением.

Были обнаружены 4 развлекательных заведения, которые допустили нарушения. В отделы полиции доставили 91 несовершеннолетнего, из которых 7 помещены в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, на профилактический учет поставлены 9 несовершеннолетних и 7 неблагополучных семей.

По месту жительства проверены 63 подростка, состоящие на учете, и 83 неблагополучные семьи. В рамках профилактической работы проведено 128 тематических лекций. Правовая помощь и консультации оказаны 40 гражданам.