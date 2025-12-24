Двое молодых полицейских погибли от взрыва в Москве: новые подробности о ЧП на улице Елецкой

Взрыв произошел у служебной машины полиции при проверке сотрудниками ДПС (архивное фото).
Из-за взрыва автомобиля на улице Елецкой в Москве погибли двое молодых сотрудников ДПС. По предварительным данным, подрыв был совершен третьим лицом в ночь на 24 декабря. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование опытным специалистам. Последние подробности о взрыве на той же парковке, где два дня назад погиб при взрыве своей машины генерал лейтенант Фанил Сарваров, — в материале URA.RU.
Что случилось.
Корреспондент URA.RU прибыл на место ночной трагедии.
Сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов получили смертельные ранения при несении службы. В ночное время с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое инспекторов ДПС заметили возле служебного автомобиля полиции неизвестного мужчину, поведение которого показалось им подозрительным. При попытке его задержания сработало взрывное устройство. В результате полученных травм оба сотрудника полиции, а также находившийся рядом с ними мужчина скончались.
В московской Госавтоинспекции выразили соболезнования семьям погибших. «Сегодня на территории Южного округа столицы произошла трагедия. При исполнении служебных обязанностей погибли сотрудники полиции. Руководство и личный состав Главного управления МВД России по г. Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по г. Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы», — написали в telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Что известно о погибших.
Илье Климанову было 24 года. Он отслужил чуть больше двух лет — пришел в полицию в октябре 2023-го. Максим Горбунов был на год старше и начал служить он еще в феврале 2022 года. У него остались супруга и девятимесячная дочь. В Госавтоинспекции пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Расследование.
Обстановка на месте трагедии спустя несколько часов.
Сейчас на месте проводится оперативно-розыскные мероприятия для выявления всех обстоятельств случившегося. Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции и о незаконном обороте взрывных устройств.
Расследование контролирует прокуратура Москвы, сообщили в ее telegram-канале. Следователи и криминалисты московского СК осматривают место происшествия. Следствие подготавливает материалы для отправки их на экспертизы: генетическую, медицинскую и взрывотехническую. Также эксперты устанавливают механизм, по которому бомба была приведена в действие. Они допрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию. Их цель: оперативно установить те лица, что были причастны к организации и исполнению преступления.
Трагическое совпадение.
Два дня назад до трагедии, на этом же месте прогремел взрыв. Тогда, в понедельник, был подорван автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Его машина успела сдвинуться с места и проехать небольшое расстояние, после чего взорвалась.
Пострадавший оказался заблокирован в салоне, его длительное время пытались извлечь и оказать медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Согласно одной из рассматриваемых следствием версий, организация теракта могла быть связана с украинскими спецслужбами.