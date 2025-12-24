Двое молодых полицейских погибли от взрыва в Москве: новые подробности о ЧП на улице Елецкой

Илье Климанову было 24 года. Он отслужил чуть больше двух лет — пришел в полицию в октябре 2023-го. Максим Горбунов был на год старше и начал служить он еще в феврале 2022 года. У него остались супруга и девятимесячная дочь. В Госавтоинспекции пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших.