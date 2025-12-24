Женщина разгромила квартиру, которую не смогла отсудить обратно по «схеме Долиной»

Женщина разгромила квартиру, которую не смогла отсудить обратно у покупателей по «схеме Долиной». Она вырвала всю проводку, содрала обои и разбила стены. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
При этом женщина является бывший педагогом. Она продала трехкомнатную квартиру за шесть миллионов рублей еще в 2024 году. Новой покупательницей оказалась молодая семья, они взяли жилье в ипотеку, вложив маткапитал.
— Перед сделкой пенсионерка принесла справку от психиатра — доказала, что полностью вменяема и продает недвижимость по своей воле, — передает Telegram-канал.
После продажи женщина отказалась съезжать. Она просила больше времени на переезд, поскольку у нее якобы много вещей. В это же время она подала в суд заявление, чтобы оспорить сделку. Однако инстанция встала на сторону покупателей.
В день переезда пенсионерка вырвала вентиляцию, разбила плитку и пробила дырки в полу.
— Бабушка устроила публичную истерику — созвала собрание соседей, вызвала полицию и при свидетелях объявила, что не даст жизни новым владельцам. И пусть они встречают Новый год в разрухе, — говорится в публикации.
