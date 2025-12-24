«Бабушка-Гринч» разгромила квартиру, которую не смогла отжать у покупателей по схеме Долиной

История началась ещё в прошлом году, когда пенсионерка продала свою трёхкомнатную квартиру за 6 миллионов рублей. Перед сделкой она даже предоставила справку от психиатра, подтверждающую её вменяемость. Получив деньги, женщина под разными предлогами затягивала с выездом, а параллельно подала иск в суд с требованием вернуть жильё, заявив, что её обманули. Однако суд встал на сторону покупателей, которые взяли квартиру в ипотеку с использованием материнского капитала.