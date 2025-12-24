«Бабушка-Гринч» разгромила квартиру, которую не смогла отжать у покупателей по схеме Долиной

Разгромленная квартира. Видео © SHOT.
История началась ещё в прошлом году, когда пенсионерка продала свою трёхкомнатную квартиру за 6 миллионов рублей. Перед сделкой она даже предоставила справку от психиатра, подтверждающую её вменяемость. Получив деньги, женщина под разными предлогами затягивала с выездом, а параллельно подала иск в суд с требованием вернуть жильё, заявив, что её обманули. Однако суд встал на сторону покупателей, которые взяли квартиру в ипотеку с использованием материнского капитала.
В день выселения разъярённая бабушка устроила настоящий разгром. Она вырвала вентиляцию, разбила плитку и пробила дыры в полу. А когда новые владельцы приехали заселяться, женщина устроила публичный скандал, созвав соседей и вызвав полицию. При свидетелях она заявила, что не даст жизни молодой семье, и пусть они теперь встречают Новый год в разрушенной квартире.
