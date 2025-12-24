Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бабушка-Гринч» разгромила квартиру, которую не смогла отжать у покупателей по схеме Долиной

В Омске пенсионерка, не сумев провернуть «схему Долиной», устроила в ней настоящий погром перед своим выездом. По информации SHOT, «бабушка-Гринч» вырвала проводку, содрала обои и повредила стены. Всё это она сделала после того, как суд обязал её освободить жильё для новых хозяев — молодой семьи с детьми.

Источник: Life.ru

Разгромленная квартира. Видео © SHOT.

История началась ещё в прошлом году, когда пенсионерка продала свою трёхкомнатную квартиру за 6 миллионов рублей. Перед сделкой она даже предоставила справку от психиатра, подтверждающую её вменяемость. Получив деньги, женщина под разными предлогами затягивала с выездом, а параллельно подала иск в суд с требованием вернуть жильё, заявив, что её обманули. Однако суд встал на сторону покупателей, которые взяли квартиру в ипотеку с использованием материнского капитала.

В день выселения разъярённая бабушка устроила настоящий разгром. Она вырвала вентиляцию, разбила плитку и пробила дыры в полу. А когда новые владельцы приехали заселяться, женщина устроила публичный скандал, созвав соседей и вызвав полицию. При свидетелях она заявила, что не даст жизни молодой семье, и пусть они теперь встречают Новый год в разрушенной квартире.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.