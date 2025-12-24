У экс-мэра Сочи Копайгородского могут взыскать активы на 1,6 миллиарда рублей

Так, в доход государства хотят обратить активы на 1,6 миллиарда рублей, включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе жилье около Эрмитажа, пять автомобилей Mercedes, деньги и предметы роскоши, в том числе наручные часы иностранных производителей и ювелирные изделия.
Уточняется, что суд приобщил к делу в качестве третьего лица банк «Национальный стандарт», с которым ответчики заключили кредитный договор с залогом спорного имущества.
«Суд также обязал банк предоставить сведения о сумме остатка по кредитному договору, потому что, согласно представленным документам, часть кредита была погашена. Помимо банка “Национальный стандарт”, согласно данным картотеки суда, в качестве третьих лиц к делу привлечены АО “Альфа-банк” и АО “Акционерный банк “Россия”, — отмечает агентство.
Напомним, Алексей Копайгородский был мэром Сочи с 2019 по 2024 год. 25 сентября 2024 года его арестовали под стражу по делу о присвоении в особо крупном размере. Сейчас он находится в одном из СИЗО в Москве.