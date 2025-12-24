В Магнитогорске задержали педофила, который годами караулил детей возле школы

Следователи выяснили, что впервые местный житель начал выискивать детей возле образовательных учреждений еще в 2012 году. За эти годы была проведена колоссальная работа, однако новый импульс расследованию дала переписка мужчины с 13-летней девочкой в октябре 2024 года, где он начал психологически давить на ребенка. Оперативники выяснили номер телефона и личность мужчины. Оказалось, что он является владельцем автомобиля, номер которого случайно запомнили пострадавшие в 2012 году. Впоследствии его опознали все 12 девочек возрастом от семи до 13 лет, в присутствии которых он совершал действия сексуального характера.