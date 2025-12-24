В Магнитогорске задержали педофила, который годами караулил детей возле школы

Педофил выискивал маленьких девочек, которые не могли дать отпор (архивное фото).
В Магнитогорске Челябинской области полицейские и следователи установили педофила, который годами караулил маленьких девочек возле школ. Дети опознали 42-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он совершал преступления с 2012 года.
«Сотрудниками УМВД России по Магнитогорску и следователями Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области установлена причастность 42-летнего местного жителя к совершению 13 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ходе следственных действий каждая из 12 потерпевших опознала в задержанном лицо, совершившее в отношении них противоправные деяния», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Следователи выяснили, что впервые местный житель начал выискивать детей возле образовательных учреждений еще в 2012 году. За эти годы была проведена колоссальная работа, однако новый импульс расследованию дала переписка мужчины с 13-летней девочкой в октябре 2024 года, где он начал психологически давить на ребенка. Оперативники выяснили номер телефона и личность мужчины. Оказалось, что он является владельцем автомобиля, номер которого случайно запомнили пострадавшие в 2012 году. Впоследствии его опознали все 12 девочек возрастом от семи до 13 лет, в присутствии которых он совершал действия сексуального характера.
«Результаты комплексной оперативной работы полицейских послужили основанием для возбуждения уголовного дела следователями СУ СК России по региону по пункту “б” части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) и пунктам “в “и “г” части 2 статьи 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов) УК РФ. Уголовное дело направлено в суд”, — уточнили в пресс-службе СКР по региону.