Полиция Владивостока разбирается с мошенницей, устроившей погром в салоне красоты

В одном из салонов красоты в Советском районе Владивостока клиентка устроила дебош, потому что ей не понравилось, как ей нарастили ресницы, напала на сотрудниц и отказалась оплачивать услуги на сумму 3 700 рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По словам работниц, девушка пришла на приём 22 декабря. Клиентка долго выбирала ресницы для наращивания, изучив более 300 образцов, но после завершения процедуры характеристики ресниц (изгиб и толщина) ей не понравились, и она устроила скандал.

Сотрудницы предложили ей снять ресницы и не оплачивать услугу, но такой вариант посетительницу не устроил, и она устроила драку. Девушки утверждают, что побои она причинила всем четырём мастерицам, которые находились в салоне — и девушке, которая наращивала ей ресницы, и другим работницам, попытавшимся остановить недовольную посетительницу. Разнимать потасовку пытались и клиентки, досталось и им. Дебоширка оскорбляла всех присутствующих, несколько раз ударила, одну из девушек оттаскала за волосы.

Хулиганку задержали полиция и охрана. Работницам предложили написать заявления по факту побоев, мошенничества и хулиганства. Кроме того, о конфликте между клиенткой и мастерицей городские правоохранительные органы узнали из публикаций в социальных сетях, проводится проверка с установлением всех обстоятельств происшествия. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение.