44-летний житель Воронежской области погиб под колесами иномарки

По предварительным данным, пешехода сбил насмерть 34-летний воронежец на «Киа Серато».

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Семилукском районе на втором километре дороги, которая тянется между селами Губарево и Богоявленовка, предположительно, 34-летний воронежец на «Киа Серато» сбил 44-летнего местного жителя. Как сообщило региональное ГУ МВД, мужчина от полученных травм скончался на месте.

Трагедия случилась накануне, 23 декабря, около 19:20. В момент аварии, по словам полицейских, мужчина шел по проезжей части в ту же сторону, куда ехал автомобиль. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и выясняют все детали случившегося.

По их данным, за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 110 аварий. Большая часть из них — 80 случаев — произошла в самом Воронеже. В трех крупных ДТП один человек пострадал и двое погибли.