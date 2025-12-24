44-летний житель Воронежской области погиб под колесами иномарки

В Семилукском районе на втором километре дороги, которая тянется между селами Губарево и Богоявленовка, предположительно, 34-летний воронежец на «Киа Серато» сбил 44-летнего местного жителя. Как сообщило региональное ГУ МВД, мужчина от полученных травм скончался на месте.
Трагедия случилась накануне, 23 декабря, около 19:20. В момент аварии, по словам полицейских, мужчина шел по проезжей части в ту же сторону, куда ехал автомобиль. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и выясняют все детали случившегося.
По их данным, за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 110 аварий. Большая часть из них — 80 случаев — произошла в самом Воронеже. В трех крупных ДТП один человек пострадал и двое погибли.